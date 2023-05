Jogo do Paysandu contra o Ypiranga na Série C é adiantado; veja para quando

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiantou a partida do Paysandu contra o Ypiranga, válida pela terceira rodada da Série C do Brasileirão. O duelo, que ocorreria na próxima segunda-feira (15), foi alterado para esta quinta-feira (11), às 20h, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

As razões do ajuste de tabela não foram especificadas até o momento. O que se sabe é que a partida, que à princípio encerraria a terceira rodada, agora vai abrir mais uma jornada de jogos da Terceirona.

Antes do Ypiranga, o Paysandu e entra em campo nesta segunda-feira (8), às 20h, contra o Figueirense. O confronto ocorre no Estádio Orlando Scarpelli, e termina a segunda rodada da Terceirona do Brasileiro.

