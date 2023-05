Depois de estrear com vitória na Série C, volante do Paysandu prega cautela em jogos fora de casa

Pouco tempo depois de desembarcar na capital paraense, o volante Arthur já foi escalado para a partida contra a Aparecidense, pela primeira rodada da Série C. A estreia foi positiva, para a alegria do atleta, que chega com a missão de reforçar o meio-campo bicolor, com duas partidas importantes na sequência, ambas fora de casa. Nesta segunda-feira (8) o Papão encara o Figueirense, em Santa Catarina, e depois vai até o Colosso da Lagoa, em Erechim, onde enfrenta o Ypiranga-RS, na próxima segunda-feira (15).

Disposto a manter o clima da estreia, o volante prega atenção do time e um comportamento ofensivo, características importantes nesta competição. "Foi uma motivação muito grande, vestir a camisa do maior clube da Amazônia e, além disso, estrear com vitória. É o principal objetivo no ano e isso foi muito importante para todos nós. Agora é continuar nessa batida, estar focado para entrar em campo e ajudar a equipe", avalia o atleta, que pela primeira vez desembarca em Belém, para trabalhar com o técnico Marquinhos Santos.

"Eu nunca tinha trabalhado com o professor, mas já tivemos uma experiência muito boa nesse jogo. Ele fez algumas coisas que quer pra gente, então já temos ciência da forma como ele trabalha, os conceitos que ele adota. Mesmo não tendo trabalhado com ele e ouvindo, isso mostra que o grupo está atento", reforça. Depois de vencer em casa, os bicolores terão dois testes de fogo, neste início apertado da Série C.

"Serão dois jogos difíceis em vários aspectos. Sair do norte, um clima quente, é bem difícil quando se vai para o sul, outra temperatura. É uma situação que pede isso. Dois jogos fora de casa onde temos que buscar a vitória, ter um bom desempenho. Tenho certeza que a equipe vai ter uma performance bem melhor que na estreia. Vamos tirar o máximo de pontos para voltar fortalecido", encerra.