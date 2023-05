Paysandu oficializa a contratação do zagueiro e volante Jacy Maranhão

O zagueiro e volante Jacy Maranhão foi anuncido oficialmente pelo Paysandu na tarde desta sexta-feira (5). O jogador, que veio por empréstimo junto ao Cascavel, do Paraná, já estava treinando na Curuzu desde o dia 3 de maio.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

O defensor ainda não consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF como jogador do Paysandu. A expectativa é que isso ocorra ainda nesta sexta-feira (5) para que ele possa estar apto a ser relacionado para o jogo contra o Figueirense, que ocorre na segunda-feira, dia 8, em Florianópolis, pela 2ª rodada da Série C do Brasileiro.

VEJA MAIS

Em entrevista ao site oficial do Paysandu, Jacy projetou a campanha do Papão na Terceirona deste ano.

"Fiquei muito feliz quando recebi a proposta do Paysandu, é um time de camisa pesada e uma torcida apaixonada. Pretendo honrar essa camisa com toda humildade e entrega dentro de campo. Me senti muito bem recepcionado por todos da diretoria e atletas, e impressionado com toda a estrutura do clube. Espero poder fazer um bom trabalho e conseguir o título e o acesso à Série B”, projetou.

Dupla função

Na postagem feita pelo Cascavel, anunciando o acordo com o Paysandu, Jacy é tratado com um volante. O maranhense, no entanto, vinha atuando como zagueiro pela equipe do Paraná e pode exercer as duas funções. No Papão, a tendência é que seja mais utilizado na zaga, setor que atualmente conta com Genilson, Wanderson, Rodolfo Filemon, Naylhor e Iarley, da base.