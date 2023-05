Paysandu tem leve alta nas chances, mas ainda não deve se classificar, aponta site

O Paysandu conseguiu uma virada na estreia da Série C do Brasileiro, contra a Aparecidense. No entanto, mesmo com o triunfo, o site Chance de Gol ainda aponta que o Papão não deve se classificar para o quadrangular de acesso.

Números estão contra

Segundo os números das projeções, o Paysandu teve uma leve alta de 26% para 31.4% nas probabilidades de classificação. Ainda assim, o Bicola é apenas o 11° com mais chances de avançar. Ou seja, de acordo com a plataforma, o Bicola não avançará - ao menos com as cálculos de momento.

Rebaixamento

Curiosamente, apesar do triunfo bicolor, a projeção de rebaixamento bicolor também aumentou - ainda que menos de 0.5%. À princípio, o Paysandu tinha 11.3% de risco de queda. Com todos os resultados da primeira rodada, esse dado aumentou para 11.5%.

Próximo desafio

O Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira (8), às 20h, contra o Figueirense. A partida, válida pela segunda rodada da Terceirona, será realizada no Estádio Orlando Scarpelli. Acompanhe a cobertura completa do duelo pelo Lance a Lance do portal OLiberal.com.