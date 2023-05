Executivo do Paysandu sobre saída de Ricardinho: 'Nada a ver com o lado financeiro'

Ao longo desta semana, o Paysandu teve várias novidades: desde a demissão e chegada de um novo técnico, contratações e saídas. Uma delas foi a do meia Ricardinho, um dos líderes da equipe, após o atleta e o clube não terem firmado um acordo de renovação.

Durante a apresentação do técnico Marquinhos Santos, o executivo de futebol do Papão, Ari Barros, revelou que a saída de Ricardinho foi um pedido do próprio meia. Segundo Ari, após alguns dias de negociações, ao término no contrato, Ricardinho optou pela saída.

"Estávamos em uma negociação com o Ricardinho. E ela não se inicia hoje e termina hoje. Ela vai ao longo dos dias, quando findou o seu contrato ele me chamou para conversar. Disse que tinha conversado com a família e falou que era melhor encerrar a continuidade. Não teve nada a ver com o lado financeiro. Foi uma opção dele seguir novos rumos", disse Ari.

Ricardinho

Considerado o principal jogador do clube em termos técnicos, Ricardinho enfrentou problemas físicos na Curuzu. O meia sofreu uma lesão grave em um clássico contra o Remo na decisão do Parazão 2022, onde teve uma ruptura parcial do tendão calcâneo. O retorno aos gramados foi em novembro, durante a campanha que culminou com o título da Copa Verde. Ricardinho fez 30 jogos e marcou cinco gols no clube.

Opções

Com a saída de Ricardinho, o técnico Marquinhos Santos conta com os seguintes jogadores para a função de meia: Fernando Gabriel, Juninho, Gabriel Davis e João Pedro, além dos jovens Júlio Cézar e Rikelton.