Desejado pela torcida do Paysandu, Marcelo Toscano acerta com clube da Série D

O atacante Marcelo Toscano, ex-Paysandu, está de casa nova. O jogador acertou com a Portuguesa-RJ e vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série D. Toscano estava sem clube desde o fim da Série A 2 do Paulistão 2023, quando defendeu as cores do Oeste.

Marcelo Toscano teve uma passagem que durou uma temporada no Paysandu, em 2022. Uma das principais contratações do Bicola no ano passado, o jogador chegou com status de estrela, após ter ajudado o América-MG a conquistar uma vaga na Libertadores, no ano anterior.

Porém, Marcelo Toscano marcou apenas dois gols em 31 partidas com a camisa bicolor e ficou marcado mais por questões extracampo.

No último mês de abril, Toscano chegou a ser flagrado pela transmissão da TV Cultura, no Estádio do Mangueirão, acompanhando a goleada do Papão sobre a Tuna Luso. O momento fez o assunto “volta ao Paysandu” ser um dos temas mais comentado no Twitters. Muitos torcedores pediram o retorno de Toscano ao clube e citaram que ele é melhor que alguns jogadores do atual elenco bicolor.