Aparecidense critica árbitro por pênalti marcado para o Paysandu: 'Inexistente e irresponsável'

A derrota para o Paysandu na rodada de abertura da Série C 2023 não foi bem digerida pela Aparecidense. Não apenas pelo resultado em si, mas pela forma. Jogadores e dirigentes ficaram revoltados com a marcação de um pênalti a favor do time paraense aos 15 minutos do segundo tempo. O gol, marcado pelo atacante Mário Sérgio, garantiu a virada bicolor.

Mas a decisão do árbitro cearense Adriano Barros Carneiro foi desmentida pelas câmeras de TV. Nas imagens, é possível perceber que a bola não bate sequer próximo do braço de Vanderley, mas na coxa do zagueiro do Camaleão. O juiz estava bem próximo do lance e assinalou a penalidade máxima.

Veja o pênalti marcado para o Paysandu:

A penalidade rendeu, horas depois, uma postagem crítica da Aparecidense nas redes sociais. "É uma vergonha para o futebol ter um JOGO sendo decidido por uma decisão INEXISTENTE e IRRESPONSÁVEL... Nesta noite o camaleão foi duramente prejudicado pela arbitragem e a pergunta que fizemos é... ATÉ QUANDO?", disparou o clube.

Com o resultado, o Paysandu assume temporariamente a terceira colocação da Série C, com três pontos. O Papão está empatado com outros quatro vencedores da rodada até aqui: Brusque, Manaus, Pouso Alegre e Ypiranga-RS.

Melhores momentos de Paysandu 2 x 1 Aparecidense: