Mário Sérgio e Vinícius Leite lideram reação e Paysandu sai vitorioso na estreia da Série C; veja

Ao final da partida, os jogadores do Paysandu correram para saudar a torcida, presente até tarde nas dependências da Curuzu. De um início assustador ao final apoteótico, os atletas comemoraram bastante o resultado, que deu ao time os primeiros três pontos na competição nacional. A partir de agora, o Paysandu terá uma sequência de dois jogos fora, contra Figueirense e Ypiranga.

O autor do primeiro gol foi o centroavante Mário Sérgio, que empatou o jogo em uma bela cobrança de pênalti, com direito a nova cavadinha, pegando de surpresa o goleiro Gabriel Felix. "Eu fiquei muito feliz com o resultado. Conseguimos uma vitória importante, pois temos dois jogos fora de casa e esses pontos serão fundamentais nessa corrida. Vamos partir para cima e trazer o resultado positivo para a torcida", disse o atacante, autor de 14 gols na temporada, o primeiro na terceirona.

Se coube a Mário Sérgio empatar, a responsabilidade de decretar a vitória foi do também atacante Vinícius Leite. O camisa 10 mostrou oportunismo de sobra, quando a bola rifada na grande área da Aparecidense passou para a segunda trave, ele estava lá para completar e assinar a virada bicolor, levando ao delírio a torcida. Ao comentar o feito, Leite se mostrou emocionado, sobretudo depois de estar bem perto da derrota por alguns minutos.

"Graças a Deus pude fazer o gol e ajudar a equipe a sair com a vitória. A gente sabia que o jogo seria difícil e que não teríamos um adversário fácil. O importante, no entanto, foi vencer na estreia e sair com os três pontos", revela. Vinícius teve um primeiro tempo apagado, mas reagiu e conseguiu ser importante no esquema montado pelo técnico interino Wilton Bezerra. "Eu passei mal durante a noite, não joguei bem o primeiro tempo, mas não deixei de trabalhar e acabei presenteado com esse gol", encerra.