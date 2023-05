Série C: Paysandu larga atrás no placar, empata e vira de pênalti para cima da Aparecidense

Em uma partida tecnicamente morna, Paysandu e Aparecidense-GO fizeram suas respectivas estreias na Série C deste ano. Os dois times duelaram no estádio da Curuzu, diante de uma acanhada torcida, dado o horário tardio da partida, e tiveram bons momentos, cabendo ao time bicolor o melhor proveito ao término dos 90 minutos. Depois de sair atrás, o Papão virou e venceu por 2 a 1, com gols de Mário Sérgio e Vinícius Leite.

A primeira finalização concreta da Aparecidense foi aos nove minutos, depois de um bate-rebate na defesa bicolor e a consequente sobra de bola para Calyson, pela direita da grande área. O camisa 10 partiu para cima da defesa e mandou um chute perigoso, que passou bem perto da meta de Gabriel Bernard. Pouco tempo depois, o arqueiro bicolor precisou se esforçar para evitar que o atacante Alex Henrique saísse sozinho, depois de deixar o zagueiro para trás. Não fosse a saída do gol, a Aparecidense poderia abrir o placar antes dos 15.

O bom momento do time refletiu boa parte do primeiro tempo. Ao todo, os visitantes tiveram sete finalizações contra quatro dos bicolores, que utilizavam com frequência as investidas de Bruno Alves pela direita e a ligação aérea com Mário Sérgio, mas o atacante não esteve numa noite inspirada até ali. Mesmo com menor tempo de posse de bola, a Aparecidense foi mais agressiva em campo, com destaque para Calyson e João Diogo.

Aos 28, outro lance de perigo deixou a defesa bicolor assustada. David fez jogada individual para cima de Eltinho e cruzou na área para subida de Alex Henrique. O cabeceio, no entanto, passou próximo ao gol de Gabriel Bernard. O último bom lance do primeiro tempo foi com Mário Sérgio, mas a redonda também passou perto. A volta do intervalo não teve mudanças e o Papão resolveu tomar a iniciativa para inaugurar o placar da Série C.

O momento de perigo veio no cabeceio de Vinícius Leite, ainda aos três minutos. O susto rendeu um escanteio na área da Aparecidense, mas a defesa cortou e imediatamente engatou um contra-ataque fulminante. João Diogo recebeu pela direita e ligou Calyson, que se posicionou para o chute certeiro, no canto esquerdo do arqueiro bicolor, abrindo o placar na Curuzu em favor do time paulista. O gol, no entanto, não afrouxou o desejo bicolor e Vinícius Leite empatou logo depois, aproveitando cruzamento de Bruno Alves na pequena área.

Em 10 minutos, a partida que andava desanimada, viu dois gols nasceram. Era o impulso que faltava e os dois times abriram o jogo, principalmente a Aparecidense, que manteve a marcação adiantada, esperando um vacilo para investir preferencialmente nas arrancadas. Quem vacilou, no entanto, foi a zaga do time paulista. Em cruzamento de Vinícius Leite a meia altura, a bola bateu em Vanderley e o árbitro considerou o toque no braço para assinar o pênalti. Mário Sérgio cobrou e virou o placar para os bicolores, 2 a 1.

Paysandu 2 x 1 Aparecidense Fotos: Thiago Gomes Fotos: Thiago Gomes Fotos: Thiago Gomes Fotos: Thiago Gomes Fotos: Thiago Gomes Fotos: Thiago Gomes Fotos: Thiago Gomes Fotos: Thiago Gomes Fotos: Thiago Gomes Fotos: Thiago Gomes

Depois de assumir o protagonismo, o Paysandu considerou manter a posse de bola, administrando a troca de passes no campo adversário, mas o retrato da partida foi ganhando outros ares e o ritmo foi diminuindo. Alguns jogadores começaram a cair no gramado, enquanto os dois técnicos exerciam as substituições. As jogadas de perigo deram lugar ao excesso de cartões amarelos. Do lado da Aparecidense foram cinco, contra um do Papão.

Os últimos cinco minutos de jogo foram levados desta forma. Depois de sair no placar, a Aparecidense pareceu se conformar com a virada e as tentativas de empate ficaram cada vez mais escassas, e quando aconteciam, faltava perna para o arremate na última bola. Além disso, as duas equipes ficaram nitidamente cansadas, com algum fôlego da Aparecidense, mas o destino do jogo acabou selado em favor dos bicolores, que venceram na estreia por 2 a 1. O próximo desafio do Paysandu será no dia 8, contra o Figueirense, em Santa Catarina.

Paysandu x Aparecidense

Local: Estádio da Curuzu - Belém (PA)

Horário: 21h30

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)

Assistente 1: Wesley Rodrigues Miguel (CE)

Assistente 2: Eleuterio Felipe Marques Junior (CE)

Cartões Amarelos: Igor Fernandes, Vicente (Paysandu) Thuram, Calyson, Ferreira, Matheus Leal, Rodrigues (Aparecidense)

Paysandu: Gabriel Bernard; Edilson, Wanderson, Filemon, Eltinho (Igor Fernandes), João Vieira (Gabriel Davis), Arthur, Geovane; Bruno Alves (Vicente), Vinícius Leite (Luis Phelipe) e Mário Sérgio.

Técnico: Wilton Bezerra (interino).

Aparecidense: Gabriel Felix; David (Caio), Vanderley, Thuram, Rodrigues; Felipe Manoel (Gregory), Ferreira, Calyson (Caique), João Diogo (Jackson); Matheus Leal e Alex Henrique (Luis Araújo).

Técnico: Moacir Júnior.