Série C: Site aponta probabilidades de classificação e rebaixamento de Remo e Paysandu; confira

A Série C começa amanhã para o Paysandu e na próxima quinta para o Remo, os dois rivais, são também os representantes do Pará no Brasileirão da Terceira Divisão. A competição mais importante da dupla Re-Pa na temporada, inicia com o Papão jogando em casa diante da Aparecidense-GO e o Leão atuando fora de casa contra o São Bernardo-SP. O site “Chance de Gol”, famoso pelas estatísticas e probabilidade, soltou as chances dos clubes paraenses de classificação e também de rebaixamento, antes mesmo da bola rolar, porém, Leão e Papão ficam atrás de outras agremiações.

Remo e Paysandu disputam mais uma vez a Série C. O formato de disputa da competição terá 19 rodadas, todos contra todos, em turno único, com os oito melhores avançando para o dois quadrangulares e os quatro últimos são rebaixados para a Série D de 2024. Segundo o site “Chance de Gol”, o Remo possui vantagem diante do Paysandu. O Leão aparece com a probabilidade de 50% de classificação para o quadrangular, já o Papão possui 26%.

Os clubes com mais possibilidades de classificação para a próxima fase da Série C, segundo o “Chance de Gol” são: São Bernardo-SP (98.1%), Amazonas-AM (75.3%), América-RN (71.6), Volta Redonda-RJ (71.3), Brusque-SC (59.3), Ypiranga-RS (56.6), CSA-AL (50.8%) e o Remo, fechando o G8 com 50%.

O site também divulgou a probabilidade dos clubes de rebaixamento para a Série D. O Remo aparece com 3.9% de probabilidade de queda. Já o Paysandu consta no site com 11.3%. Os clubes com maior probabilidade de queda são: Altos-PI (88.3%), Manaus-AM (86.9%), Botafogo-PB (71.6%) e Floresta-CE (69%).

Estreias dos paraenses

O Paysandu estreia nesta quarta-feira (3), às 21h30, na Curuzu, em Belém, diante da Aparecidense-GO. Já o Remo joga fora de casa e encara o São Bernardo-SP, na quinta-feira (4), às 21h30, no Estádio Primeiro de Maio. As duas partidas terão transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.