CBF pagará toda logística da Série C e Remo e Paysandu podem receber mais de R$1 milhão de cota

A Série C do Campeonato Brasileiro terá início no mês de maio, com 20 clubes, que buscam o tão sonhado acesso à Série B. Na temporada 2023, os clubes terão uma ajuda extra da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). A instituição que comanda o futebol nacional investirá R$70 milhões na competição. Remo e Paysandu, representantes paraenses na Terceirona, podem garantir mais de R$1 milhão.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Todos os 20 clubes do Brasileirão Série C receberão o valor de R$800 mil da CBF, um aumento de mais de 40% no valor repassado no ano passado. Os clubes também poderão receber mais R$240 mil da CBF, porém, esse valor será repassado às esquipes que avançarem para o quadrangular final da competição, podendo chegar ao valor de R$1.040 milhão.

VEJA MAIS

A CBF anunciou um aporte financeiro para a Série C. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, informou sobre as novas ações da instituição no campeonato e informou que toda a logística será bancada pela CBF, como viagens, transportes, hospedagens, alimentação, além de arbitragem e exames de antidoping, que irá girar em torno de R$50 milhões.

“A intenção é tornar os campeonatos mais atrativos comercialmente. Esse dinheiro vai servir para os clubes montarem elencos mais fortes e investirem também nos seus estádios, gramado, iluminação, vestiários. Acredito que quanto melhor o espetáculo, mais interessante as duas séries (Séries C e D) ficarão para os patrocinadores e torcedores”, disse.

VEJA MAIS

O Brasileirão da Série C terá 19 rodadas, todos contra todos, em turno único. Os quatro piores são rebaixados para a Série D e os oito melhores se classificam para a segunda fase, que terá dois grupos de quatro times cada. Os dois melhores de cada grupo garantem o acesso à Série B de 2024, já os líderes de cada chave fazem a grande final da competição.