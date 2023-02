Adversário do Remo e do Paysandu na Série C fecha com dois jogadores que defenderam Leão e Papão

O Botafogo-PB anunciou nesta semana duas contratações para a temporada 2023. O Belo fechou com o atacante Mateus Anderson, ex-Paysandu e o meia Bismark, que teve passagem pelo Remo. O clube nordestino será um dos adversários da dupla Re-Pa na Série C do Campeonato Brasileiro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Mateus Anderson, de 28 anos, atuou pelo Papão na temporada 2020. O jogador fez 21 partidas pelo clube bicolor e balançou as redes quatro vezes. Em Belém, o atacante conquistou o título do Parazão. Após saída do Paysandu, Mateus Anderson jogou pelo Criciúma-SC, Mirassol-SP, Ferroviário-CE, Floresta-CE e por último defendeu o XV de Piracicaba-SP.

VEJA MAIS

Atacante defendeu o Papão em 2020 (Jorge Luiz / Paysandu)

Já Bismark, meia ofensivo, jogou pelo Remo em 2015, em um momento muito conturbado no clube azulino, que dependia do título estadual para conseguir jogar a então Série D. Com a camisa do Leão, Bismark atuou 17 vezes, marcou três gols e conquistou o Parazão. No mesmo ano deixou o clube e foi jogar no ABC-RN. Atuou na Arábia Saudita e no Kuwait.

Bismark atuou pelo Remo em 2015 e conquistou o Parazão (Akira Onuma / Arquivo O Liberal)

O clube paraibano ainda conta com outro jogador que passou pelo futebol paraense recentemente. O goleiro Elias Curzel, de 27 anos, já estreou com a camisa do Botafogo-PB nesta temporada e teve passagem pelo Paysandu em 2021 e 2022.