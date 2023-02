Ex-Remo e Paysandu, meia-atacante Dioguinho estreia com gol e vitória no Iraque

Após passagem por Castanhal, Remo e Paysandu, o meia-atacante paraense Dioguinho, estreou pelo Al-Minaa, equipe do Iraque, marcando gol e com vitória no novo clube. O jogador de 27 anos, natural de Santa Izabel (PA), agradeceu pela estreia em sua conta no Instagram.

“Deus, como o Senhor tem cuidado tanto de mim. Gratidão! Feliz pela estreia, principalmente em ter ajudado a equipe com o gol da vitória”, publicou.

O jogador tinha contrato com o Paysandu para a temporada 2023, mas sinalizou o clube bicolor sobre uma proposta de fora do país e foi liberado. Dioguinho terminou a temporada 2022 com o título da Copa Verde, único título na carreira. Com a camisa do Papão foram 26 partidas e quatro gols.

Meia-atacante Dioguinho foi campeão da Copa Verde pelo Bicola

Remo

Antes de vestir a camisa do Paysandu, Dioguinho era do Remo, maior rival bicolor. Pelo Leão, Dioguinho fez parte do elenco que conquistou o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série B, na temporada 2020, teve destaque no estadual de 2021 e início da Série B, mas seu comportamento extracampo fez a diretoria do Remo punir o atleta. Baladas durante a pandemia, saídas sem permissão, resultaram no afastamento do atleta, que se recusou a treinar com a categoria de base.

Dioguinho chegou a jogar a Série B pelo Leão

Neste período o Remo emprestou o atleta ao Ferroviário-CE, para a disputa da Série C, mas, no seu retorno a Belém, a diretoria azulina decidiu rescindir o contrato com o jogador, que em seguida fechou com o Paysandu.