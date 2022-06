Após recusar base do Remo, Dioguinho joga pelo sub-23 do Paysandu no Brasileiro de Aspirantes

A partir das 15h desta quinta-feira, no estádio da Curuzu, o Paysandu faz sua estreia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o sub-23. De portões fechados, os bicolores enfrentam a equipe do Fortaleza, pelo grupo D da competição, que conta ainda com Cuiabá e CSA. A competição começa nesta quinta e vai até o dia 25 de setembro.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Por questões operacionais, a partida será realizada de portões fechados. Para a disputa, o técnico Wilson Bezerra poderá contar com alguns reforços importantes, oriundos do plantel profissional. Além de Dioguinho, integram o elenco junto à garotada da base o goleiro Gabriel Bernard, o zagueiro Douglas e o volante Yure.

O Paysandu é o único representante do estado do Pará a participar do Brasileiro sub-23. Por conta disso, a direção optou por trazer jogadores que vinham tendo poucas oportunidades no elenco profissional. É o caso de Dioguinho, que entrou em campo em apenas quatro partidas pela Série C.

SAIBA MAIS



Dioguinho

Aliás, o caso de Dioguinho chama atenção. No ano passado, enquanto atuava pelo Clube do Remo, o atleta foi punido por atos de indisciplina com multa de 40% no salário e foi orientado a treinar com as categorias de base, fato que ele recusou de imediato, conforme entrevista concedida a O Liberal.com em agosto do ano passado

“Eu fui só afastado, me mandaram treinar com a base, mas eu não vou treinar com a base, não sou da base do Remo, mas respeito a opinião da diretoria. Muitas pessoas acham que eu sou um drogado, um cachaceiro, mas não sou. Gosto do presidente, mas acho que a torcida e a imprensa botam muita pressão onde não existe”, disse na época.

Os demais seguem uma linha semelhante. Yure atuou em duas partidas no início da competição. O goleiro Gabriel Bernard foi apenas reserva não utilizado durante a temporada. Já o zagueiro Douglas chegou ao Paysandu junto com outro companheiro de posição, Bruno Leonardo, e não teve oportunidade de jogo.

Apesar de ser uma oportunidade, a direção do clube informou que a permanência dos atletas no clube será decidida ao longo da competição. Já entre a garotada da base, o destaque vai para o meia Julio César, emprestado ao Getafe-ESP. Ele disputa a competiação pelos bicolores devido um problema na documentação repassada ao time europeu.

Jogos do Paysandu

Depois da estreia, o Paysandu terá outras cinco partidas pela primeira fase. O próximo adversário será o Cuiabá, no dia 7 de julho, com local a definir, na capital mato grossensse. Na terceira rodada, o Paysandu enfrenta o CSA, também fora de casa, no dia 14 de julho. Já no dia 28 de julho os bicolores voltam à Belém e recebem o CSA na Curuzu. Na quinta rodada, no dia 4 de agosto, novamente o Papão joga em casa, desta vez contra o Cuiabá, e encerra a primeira fase no dia 11 de agosto, contra o Fortaleza, no CT Ribamar Bezerra.

Elenco sub-23 do Paysandu:

Cláudio Vitor – Goleiro - 2003

Gabriel Bernard – Goleiro - 2001

Lucas Marreiros – Zagueiro -2003

Gabriel Vigia – Zagueiro - 2004

Ramon – Zagueiro - 2003

Gian – Zagueiro - 2003

Juan Pitbull – Lateral-esquerdo - 2004

Renan Moura – Lateral-esquerdo - 2003

Thiago – Lateral-direito - 2004

Ronald – Lateral-direito - 2003

Eric – Volante - 2002

Renan – Volante - 2003

Max – Volante - 2004

Kawan – Volante - 2004

Rikelton – Meia - 2002

Júlio Cesar – Meia - 2004

Giovanni – Meia/Atacante - 2002

Roger – Ponta - 2003

Adilson – Ponta - 2002

Dudu – Atacante - 2003