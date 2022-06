CBF define arbitragem do clássico entre Remo x Paysandu pela Série C do Brasileiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), definiu a arbitragem para o clássico entre Remo x Paysandu, marcado para o próximo domingo (3), às 17h, no Estádio Baenão, em Belém, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O árbitro carioca Marcelo de Lima Henrique, de 50 anos, vai comandar o clássico Rei da Amazônia.

Márcio de Lima Henrique é filiado à Federação Cearense de Futebol, faz parte da categoria máster da arbitragem e vai comandar o maior clássico da Região Norte do Brasil. Ele será auxiliado pelos assistentes Nailton Júnior de Sousa Oliveira e Renan Aguiar da Costa, todos do Ceará (CE). O quarto árbitro da partida será o paraense Andrei da Silva e Silva.

Agenda

Leão Azul e Papão da Curuzu duelam pela Série C do Brasileiro em um jogo que pode valer a liderança ao Paysandu ou o retorno do Clube do Remo ao G8 da competição nacional. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.