Paysandu estreia contra o Fortaleza na Curuzu no Brasileiro de Aspirantes; veja onde adquirir ingressos

O Paysandu é o único representante do Norte do Brasil no Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2022. O Papão terá pela frente na estreia da competição o Fortaleza, nesta quinta-feira (30), às 15h, no Estádio da Curuzu, em Belém. Os ingressos para a partida estarão disponíveis nas bilheterias do estádio no valor de R$10.

Para este jogo de estreia, os bilhetes estarão à venda a partir das 13h no estádio alviceleste. Apenas o setor de cadeiras da Curuzu estará liberado aos torcedores. A competição contempla jogadores com idade até 23 anos e o prazo de inscrições seguirá até o dia 8 de agosto, além de ser permitida a presença de apenas quatro jogadores maiores que 23 anos por partida.

A competição conta com 16 clubes, divididos em quatro grupos com quatro equipes cada. Os times se enfrentam no sistema de ida e volta, os dois primeiros de cada chave se classificam para a segunda fase. O Papão está no grupo D, ao lado do CSA-AL, Cuiabá-MT e Fortaleza-CE.

O Brasileirão de Aspirantes conta também com as seguintes equipes:

Grupo A: Brasil de Plotas-RS, Criciúma-SC, Grêmio-RS e Paraná-PR

Grupo B: Juventude-RS, Pontre Preta-SP, Red Bull Bragantino-SP e Vila Nova-GO

Grupo: C: Botafogo-RJ, Fluminense-RJ, Náutico-PE e Sport-PE.