Re-Pa: Remo leva vantagem em clássicos disputados no Baenão nos últimos 44 anos

Apesar do momento sem vitórias na Série C do Brasileirão, o Remo se apega ao histórico para buscar a vitória sobre o maior rival, o Paysandu, pela 13ª rodada do torneio. Nos últimos 44 anos, o Leão Azul leva vantagem no confronto direto contra o Bicola, em partidas disputadas no estádio Baenão, em Belém, palco do jogo do próximo domingo (3).

Até 1978, ano de inauguração do estádio Mangueirão, os clássicos entre Remo e Paysandu eram disputados no Baenão e na Curuzu, as casas das equipes. No entanto, assim que o Olímpico do Pará foi aberto ao público, os jogos entre os clubes passaram a ocorrer lá.

Apesar disso, em algumas ocasiões, Remo e Paysandu precisaram sair do Mangueirão e voltar a jogar em suas casas. Isso ocorria em partidas amistosas, ou quando o Colosso do Benguí ficava fechado para reformas estruturais, como tem ocorrido nos últimos dois anos.

De 1978 até então, o clássico Re-Pa foi jogado no Baenão 29 vezes. O retrospecto dessas partidas aponta uma boa vantagem azulina. Foram 14 vitórias remistas, sete bicolores e oito empates.

Além da vantagem no número de vitórias, o Remo possui superioridade nos gols marcados no confronto. Em duelos no Baenão, o Leão balançou as redes 33 vezes, enquanto o Paysandu marcou 26 gols.

A última vez que ambas as equipes se enfrentaram no estádio Baenão foi pelo primeiro jogo da final do Parazão deste ano. Em março, o Remo venceu o Paysandu por 3 a 0, gols marcados por Brenner - duas vezes - e Uchôa. O resultado deu vantagem ao Leão Azul na conquista do título.

Remo e Paysandu se enfrentam no domingo (3), pelo Re-Pa 766, válido pela Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.

Clássico no Baenão: veja o retrospecto dos últimos 44 anos

1980 - Amistoso - Remo 1 x 1 Paysandu

1981 - Torneio Pará - Remo 0 x 0 Paysandu

1981 - Amistoso - Remo 1 x 0 Paysandu

1984 - Amistoso - Remo 1 x 0 Paysandu

1984 - Parazão - Remo 2 x 1 Paysandu

1985 - Torneio Pará - Remo 3 x 1 Paysandu

1986 - Torneio Pará - Remo 1 x 2 Paysandu

1988 - Amistoso - Remo 5 x 2 Paysandu

1989 - Amistoso - Remo 1 x 0 Paysandu

1990 - Amistoso - Remo 0 x 1 Paysandu

1990 - Amistoso - Remo 0 x 1 Paysandu

1991 - Torneio Pará - Remo 0 x 0 Paysandu

1991 - Torneio Pará - Remo 1 x 2 Paysandu

1992 - Torneio Início - Remo 1 x 0 Paysandu

1993 - Parazão - Remo 0 x 0 Paysandu

1993 - Parazão - Remo 3 x 1 Paysandu

1993 - Parazão - Remo 1 x 0 Paysandu

1993 - Parazão - Remo 1 x 0 Paysandu

1993 - Parazão - Remo 1 x 1 Paysandu

1995 - Parazão - Remo 1 x 0 Paysandu

1997 - Parazão - Remo 1 x 0 Paysandu

2001 - Torneio Paralelo Pará - Remo 0 x 4 Paysandu

2001 - Parazão - Remo 1 x 1 Paysandu

2001 - Parazão - Remo 0 x 4 Paysandu

2001 - Brasileirão Série B - Remo 1 x 1 Paysandu

2002 - Copa Norte - Remo 1 x 1 Paysandu

2002 - Copa Norte - Remo 1 x 2 Paysandu

2021 - Copa Verde - Remo 2 x 0 Paysandu

2022 - Parazão - Remo 3 x 0 Paysandu

