No BID! Gerson Gusmão está regularizado e deve estrear pelo Remo no clássico Re-Pa

Depois de atrasos na papelada, o novo técnico do Remo, Gerson Gusmão, já pode estrear pelo clube. O nome do treinador já aparece no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isso quer dizer que o gaúcho já deve comandar o Leão no próximo clássico Re-Pa.

A rescisão de contrato com o Botafogo-PB foi oficializada na segunda-feira (27), no site da CBF. Gerson Gusmão foi anunciado pelo clube na terça-feira (21), após a demissão de Paulo Bonamigo. O técnico estava no time paraibano, adversário da dupla Re-Pa na Série C do Campeonato Brasileiro, desde a temporada passada.

Legenda (Divulgação / CBF)

A expectativa era de que o treinador estreasse no último jogo contra o Figueirense-SC. No entanto, segundo a apuração feita pela equipe de Esportes de OLiberal.com, o Botafogo-PB não entregou a documentação necessária para a regularização de Gusmão no Remo.

O treinador chega no Leão com a missão de colocar o time de volta no G8 e sacramentar a classificação azulina para a busca do acesso. Depois do empate em 0 a 0 com o Figueirense, o Remo está na 10° posição na tabela.

Gusmão já tem comando os treinamentos do clube, mas não podia acompanhar partidas no banco de reservas. A estreia de Gerson deve ser no próximo compromisso do Remo, que será contra o Paysandu no domingo (3), às 17h, no Baenão.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)