Auxiliar do Remo explica mudanças contra o Figueirense: 'Ficar mais protegidos'

Contra o Figueirense, fora de casa, o Remo conquistou um ponto que pode ser importante na briga por uma das vagas no quadrangular de acesso. O auxiliar técnico Diego Albrecht, que substituiu o treinador Gerson Gusmão, que ainda não está regularizado, comentou sobre o resultado. E apontou que, com uma semana completa de preparo, o Leão tende a estar mais preparado para o Re-Pa.

"Foi um curto espaço de treino. Viemos para este jogo pensando mais num processo coletivo. Ponderamos algumas situações que vimos, tentamos corrigir. Mas fizemos as mudanças pensando no coletivo, fazendo ajustes defensivos, para ficar mais protegidos. Agora, com mais tempo, vamos tentar melhorar os setores do jeito que o Gerson gosta, para estarmos preparados para o clássico", comentou.

Uma substituição que chamou a atenção foi aos 18 minutos do segundo tempo. O meia Erick Flores foi substituído pelo lateral-direito Celsinho, enquanto Ricardo Luz, que vinha jogando na função, foi adiantado para o meio-campo. Diego explicou o motivo:

"Aquela troca foi pensando em dar um suporte melhor no lado direito. Tinham colocado um jogador de lado [na esquerda] e colocaram um lateral-esquerdo mais descansado, em cima do nosso lado direito, que estava mais cansado. Com isso, tivemos o Celsinho na primeira linha [na defesa] e o Ricardo Luz na segunda [no meio], foi para proteger", concluiu.

O Remo volta a campo no próximo domingo (3), às 17h, no Estádio do Baenão, no clássico contra o Paysandu. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.