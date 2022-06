Série C: site de estatísticas aponta favoritismo do Paysandu em clássico Re-Pa da 13ª rodada

O próximo domingo promete ter emoções fortes, com a chegada do aguardado clássico Re-Pa pela Série C do Campeonato Brasileiro. Com os dois times em situações diferentes, o site de estatísticas Chance de Gol aponta as probabilidades de vitória para cada lado, bem como as chances de classificação e rebaixamento. Matematicamente, os bicolores levam vantagem para o duelo, que chega há cinco rodadas do fim da primeira fase.

Com o fim da rodada anterior, o Paysandu estabeleceu-se na vice-liderança da competição, com 22 pontos. A campanha bicolor soma seis vitórias, quatro empates e duas derrotas. Do outro lado, os azulinos estão bem abaixo na tabela, na 10ª posição, com cinco vitórias, dois empates e cinco derrotas. No aproveitamento, os bicolores somam 61.1% contra 47.2% do Remo.

No critério classificatório apontado pelo site, o Paysandu tem 94.7% de chances de avançar à próxima fase e 'Quase 0%' de chances de rebaixamento. No lado azul marinho, os números apontam 51.9 % para a classificação e 0.8 % para o descenso.

Quando são levados em consideração apenas as probabilidades para o clássico, o Paysandu também larga na frente com uma margem considerável de favoritismo. Segundo aponta o site, a equipe treinada por Márcio Fernandes desponta com 39.7% de chances de vitória, mesmo jogando na casa do adversário.

A possibilidade de empate também é ventilada. As chances de ocorrer um resultado igual são de 24.5%, enquanto uma vitória do time comandado pelo técnico Gerson Gusmão tem nada menos que 35.8% de se concretizar. Na questão técnica e tática, entretanto, os dois times devem jogar sem baixas significativas, o que torna, na prática, qualquer prognóstico um tanto impreciso.

Os dois times se enfrentam no próximo domingo, a partir das 17 horas, no estádio Evandro Almeida, o Baenão, por ser de mando azulino. Um novo Re x Pa na Série C só será possível caso as equipes avancem para a fase final da competição.