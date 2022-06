Sem levar cartões, pendurados do Paysandu estão aptos para o Re-Pa; volante e atacante podem ficar de fora

O Paysandu entrou em campo contra o Brasil de Pelotas-RS no último final de semana com jogadores "pendurados" com dois cartões amarelos, mas nenhum atleta entre os que estavam com dois cartões levou o terceiro cartão, por isso todos estão aptos para jogar o clássico Re-Pa do próximo domingo (3), às 17h, no Baenão, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C, porém, peças importantes podem desfalcar o Papão no derbi.

O goleiro Thiago Coelho, os laterais Leandro Silva e Patrick Brey, o volante Mikael, além dos atacantes Alessandro Vinícius, Danrlei e Marcelo Toscano, estavam pendurados, mas passaram a partida sem tomar cartão, porém, dois desses atletas podem ficar de fora do clássico. O volante Mikael, com um estiramento na região posterior da coxa direita, e Danrlei, com um edema na coxa direita, estão no Departamento Médico bicolor, além do atacante Pipico, que ainda não balançou as redes desde que foi contratado pelo Papão. O jogador levou uma pancada no tórax durante o treinamento com a equipe Sub-20 do Papão e foi vetado da última partida.

A última vez em que o Paysandu enfrentou o Remo no Estádio Baenão, foi pela primeira partida da final do Campeonato Paraense deste ano, no dia 4 de abril, com derrota bicolor pelo marcador de 3 a 0. Em Belém, os clássicos estão sendo disputados nos estádios dos clubes e com torcida única (mandante), já que o Mangueirão, principal palco do futebol paraense, está fechado para reformas.