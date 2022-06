Série C: Antes do Re-Pa, Paysandu empata com o Brasil de Pelotas na Curuzu

O Paysandu empatou contra o Brasil de Pelotas em 1 a 1, em jogo deste domingo (26), no Estádio da Curuzu, em partida válida pela 12ª rodada da Série C. Com o resultado, o Bicola permaneceu na segunda posição da Terceirona, com 22 pontos, um a menos que o líder Mirassol, que ainda vai jogar na rodada.

Com o empate, o Paysandu perdeu uma sequência de quatro vitórias seguidas como mandante na Série C. O Bicola volta a campo no próximo domingo (3), às 17h, no clássico Re-Pa. A partida contra o Remo ocorre no Estádio do Baenão e tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

Golaço

Como de costume quando joga em casa, o Paysandu começou melhor a partida. A equipe bicolor pressionou bastante o adversário e conseguiu o gol relativamente cedo. Aos 18 minutos da primeira etapa, Robinho cobrou escanteio para a área, a bola voltou para a intermediária e Serginho mandou um chutaço indefensável para o goleiro Otávio. Golaço e um a zero Papão.

Gols perdidos

Após o gol, o Paysandu passou a jogar ainda melhor. Porém, os gols não saiam. O próprio Serginho, Marcelo Toscano e Marlon perderam oportunidades de ampliar o marcador. Com isso, o Papão não conseguia matar a partida. Por outro lado, a primeira defesa de Thiago Coelho veio já próximo dos acréscimos.

Segundo tempo

O cenário da etapa final mudou, com o Brasil de Pelotas mais ofensivo. A equipe gaúcha saiu mais para o jogo e buscou igualar o placar. Com isso, o Paysandu tinha mais espaço para contra-atacar, mas continuava desperdiçando chances. No entanto, vendo que o adversário estava melhor, o técnico Márcio Fernandes tirou o único atacante de ofício, Marcelo Toscano, para encorpar o meio-campo, com Wesley.

Deu ruim...

Porém, as mudanças fizeram com que o volume de jogo do Paysandu diminuísse e o Brasil aproveitou. Já na reta final da partida, aos 38 minutos, Marcelinho cobrou falta de longa distância e acertou um golaço para empatar tudo. O Papão ainda buscou o segundo nos minutos finais, mas sem sucesso. Placar final, um a um.

Ficha técnica

Paysandu 1x1 Brasil de Pelotas

Data: 26 de junho, domingo

Hora: 19h

Local: Estádio da Curuzu, em Belém

Arbitragem: Rodrigo Batista Raposo (DF)

Auxiliares: Lucas Costa Modesto (DF) e Lucas Torquato Guerra (DF)

Quatro árbitro: Gustavo Ramos Melo (PA)

Gols: Serginho aos 18/1T (PAY) e Marcelinho aos 38/2T (BRA)

Cartões amarelos: Lucas e Genílson; Gilberto Alemão, Mateusinho e Thiago Santos

Paysandu: Thiago Coelho; Leandro Silva, Genílson, Lucas Costa e Patrick Brey; João Vieira (Bruno Leonardo) e José Aldo (Gabriel Davis); Robinho (Marcelinho), Serginho e Marlon; Toscano (Wesley).

Técnico: Márcio Fernandes.

Brasil de Pelotas: Otávio; Marcelinho, Gilberto Alemão (Rafael Cavalheira), Rafael Castro e Gabriel Araújo; Macaé, Sabino (Luiz Menezes), Marlon (Jhonata Carlos); Lucas Mazetti (Mateusinho), Paulo Victor e Thiago Santos (Vini Peixoto).

Técnico: Thiago Gomes.