Técnico do Paysandu avalia tropeço em casa contra o Brasil de Pelotas: 'Não fomos letais'

O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, avaliou o empate deste domingo (26), contra o Brasil de Pelotas, dentro da Curuzu. Segundo o treinador, as chances perdidas comprometeram o resultado final, desfavorável ao Bicola, que agora acumula duas partidas sem vencer na Série C do Brasileirão:

"Eu peco até por tentar, mas nunca por omissão. Meu time sempre joga para ganhar, fomos superiores no jogo. Foi o jogo em que mais atacamos, corremos e criamos, mas não fomos letais. Contra o Ferroviário tivemos duas chances e fizemos dois gols. São coisas que acontecem, agora temos que levantar a cabeça", comentou Márcio.

VEJA MAIS

A sequência negativa para o Paysandu chega em um momento importante. Na próxima semana, no domingo (3), às 17h, o Papão visita o Remo, no Estádio do Baenão, para o clássico Re-Pa, válido pela 13ª rodada da Terceirona. Márcio Fernandes aproveitou para apontar que para a partida diante do rival, é tudo diferente.

"Agora temos um jogo atípico, um clássico, onde tudo pode acontecer. As chances são iguais, às vezes um time que não está tão bem consegue se superar, quem está bem não consegue [fazer valer o momento]. É um jogo onde precisamos montar nossa estratégia para realizar um grande trabalho, como hoje, mas que a gente seja mais letal", concluiu.

Vale lembrar, a partida entre Remo e Paysandu tem transmissão lance a lance. Acompanhe a cobertura completa, não apenas do jogo, mas de toda a preparação das equipes durante a semana, pelo portal OLiberal.com.