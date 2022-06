Paysandu: Ricardinho divulga detalhes de tratamento pós-lesão no tendão; vídeo

Sem jogar há três meses, o meia Ricardinho publicou um vídeo nas redes sociais dando detalhes da recuperação de uma cirurgia no tendão de Aquiles. O jogador já iniciou atividades de musculação na academia do Paysandue realiza fisioterapia aquática. De acordo com o Papão, o jogador deve voltar aos gramados apenas em outubro.

No vídeo divulgado pelo próprio Ricardinho na sua conta oficial no Instagram, o jogador fala sobre a felicidade de "calçar um tênis e sentir o pé livre". Até há algumas semanas o jogador ainda usava uma bota ortopédica, que protegia o tendão reconstruído.

O jogador também explica como funciona a fisioterapia aquática, complementar na recuperação do tendão. As atividades na água melhoram a mobilidade articular e ajudam no fortalecimento da musculatura afetada.

Relembre o caso

Em abril deste ano, o Paysandu divulgou que o meia Ricardinho sofreu uma rotura parcial do tendão calcâneo, o famoso tendão de Aquiles. No dia 12 do mesmo mês, o jogador foi operado e o Papão estipulou tempo de recuperação do atleta entre 4 e 6 meses. No entanto, o prazo é questionado por especialistas.

De acordo com o médico Caio Dias, ouvido pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o camisa 8 do Papão deverá ficar pelo menos um ano fora dos gramados. A análise, de acordo com o médico, levou em consideração a natureza da lesão e outros casos similares entre atletas.