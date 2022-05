Esposa de atleta do Paysandu fala sobre recuperação pós-cirúrgica; entenda

Depois de passar por uma cirurgia no tendão do tornozelo esquerdo, o meia bicolor Ricardinho segue afastado das atividades com bola, enquanto segue em recuperação médica. De acordo com a esposa do atleta, alguns sintomas de dores revelaram uma trombose venosa e uma trombose pulmonar, que, no entanto, não afetaram o trabalho de recuperação do atleta.

De acordo com um texto publicado através das redes sociais do casal, Ricardinho segue empenhado, respeitando o prazo de recuperação estipulado em cerca de seis meses, pelo departamento médico do Paysandu. Ainda sim, nem a cirurgia e nem a trombose descoberta repentinamente têm tirado o foco da recuperação. Além dele, o volante Bileu também enfrentou ato cirúrgico para corrigir uma lesão ligamentar no joelho direito, com prazo de recuperação entre oito a nove meses.

VEJA MAIS



"O que me deixa admirada é que o mundo pode estar caindo, as circunstâncias podem ser as mais adversas, mas o meu marido permanece sereno, em paz, sempre confiante que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável", relata. Após o susto, o atleta foi liberado e retornou para a residência.

"Seguimos na recuperação da cirurgia do tendão de aquiles, já agradecendo a todos pelas mensagens de atenção e carinho. que aqueceram nosso coração. É muito gratificante saber que a maioria das pessoas que amam futebol, são pessoas do bem", finaliza.

Ricardinho deixou os gramados para tratar do problema médico ao final do Campeonato Paraense, na disputa do título contra o Remo. A recuperação do atleta é estimada entre quatro e seis meses, tempo que o tira da disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.