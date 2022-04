Paysandu: cirurgias de Ricardinho e Bileu devem ocorrer na próxima semana

Os jogadores do Paysandu Ricardinho e Bileu, ambos lesionados, devem ser submetidos à cirurgia na próxima semana. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao clube bicolor, os atletas estão realizando tratamentos pré-operatórios no departamento médico do Papão.

O Paysandu tornou público os problemas físicos de Ricardinho e Bileu na semana passada. De acordo com o clube, o volante sofreu lesão ligamentar no joelho direito, com prazo de recuperação entre oito a nove meses. Já o meia, que tem lesão de tendão no tornozelo esquerdo, deve ficar de quatro a seis meses em tratamento.

Desde que chegaram ao Paysandu, no início da temporada, Ricardinho e Bileu tem assumido posições de protagonismo na equipe. Com a camisa bicolor, Bileu tem 10 jogos e um gol marcado, justamente o primeiro do Papão na temporada. Já Ricardinho participou de 12 partidas e marcou três gols. Um deles, inclusive, foi na final do Parazão, contra o Remo.