Mistério! Paysandu guarda em sigilo condição clínica de atletas lesionados na semifinal

Depois de garantir o acesso à final do Parazão, o Paysandu vem trabalhando para ajustar o time que enfrenta o maior rival, na decisão que começa no próximo domingo, no Baenão. No entanto, os problemas começaram antes mesmo da bola rolar. O time do técnico Márcio Fernandes deixou o gramado da Curuzu com três jogadores lesionados, de extrema importância no esquema tático alviceleste.

O autor do primeiro gol da vitória sobre o Águia e principal artilheiro do time, Danrlei sentiu a coxa direita e deixou o gramado mancando, para o lugar de Henan, aos 35 da etapa inicial. Já no segundo tempo foi a vez do lateral-esquerdo João Paulo deixar o gramado, após receber um pisão no pé. Quem o substituiu foi Patrick Brey. O último a sair forçado foi o volante Bileu, que sentiu dores na coxa direita e foi substituído por Yure.

Após o jogo, os atletas foram encaminhados para realização de exames médicos, mas por determinação da diretoria, o clube decidiu não divulgar o estado dos atletas. O suspense bicolor na véspera da decisão pode ser proposital, para evitar que informações cheguem até o maior rival, principalmente no ataque. Danrlei é peça chave no ataque e vem tendo desempenho acima da média nos últimos jogos, marcando seis gols até o momento.

Para os postos, Márcio Fernandes tem as opções utilizadas no jogo contra o Águia, escalando novamente Henan, que marcou o segundo gol da vitória, Patrick Brey e Yure. Remo e Paysandu jogam neste domingo, a partir das 18 horas, no estádio Evandro Almeida. O jogo de volta será na próxima quarta-feira, às 20 horas, no estádio da Curuzu.