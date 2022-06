Atacante do Remo celebra chegada de novo técnico e visa retorno do time ao G8 da Série C; saiba mais

Desde que se juntou ao Clube do Remo, em abril deste ano, o atacante Fernandinho tem tido boas e elogiadas atuações, com direito a dois gols assinados nesta Série C. Depois de um período de adaptação junto aos novos companheiros, é a vez dele participar no acolhimento do novo integrante, o técnico Gerson Gusmão. O novo comandante azulino ainda não fará sua estreia contra o Figueirense, por conta do atraso no envio da documentação do Botafogo-PB, no entanto, eles já estão trabalhando com o novo treinador e esperam dar um bom cartão de visitas.

Em campo, o time será dirigido pelo novo auxiliar técnico de Gerson, Diego Albrecht. A partida será um desafio e tanto, haja vista a condição do adversário, atual quinto colocado e há sete invicto há sete jogos. Segundo o atacante, o líder do plantel remista vem recebendo todo incentivo para retornar com o clube ao caminho dos bons resultados. '"Eu acredito que a chegada dele tem sido boa para todo elenco. A gente está se adaptando da melhor forma e o mais rápido possível. O jeito que o professor tem de trabalho é positivo, acredito que possamos melhorar muito e por isso o primeiro contato foi muito bom", ressalva.

De acordo com o retrospecto, a condição de visitante não tem sido muito favorável aos azulinos. A única vitória fora de casa aconteceu na quarta rodada, diante do Confiança. que hoje amarga a zona de rebaixamento. Para reverter esse quadro, o atleta entende que a força do elenco pode desequilibrar em favor do Leão Azul. "Este também será difícil, como todos os jogos da Série C, mas vejo que temos um bom elenco, homens experientes, mesmo que só isso não conte para vencer. Temos que colocar um pouco a mais em campo, pois estamos deixando a desejar fora de casa. Eu espero que a gente pode fazer um grande jogo e sair vitorioso daqui", torce o avançado remista.

O Clube do Remo é o atual 11º colocado, com 16 pontos, quatro a menos que o primeiro time do G4, o Botafogo-PB. Faltando sete jogos para o fim da campanha azulina no primeiro turno, o atacante mostra confiança quanto à possibilidade de classificação, mesmo com adversários difíceis pela frente, entre eles o Paysandu e o próprio Botafogo-PB, cujo presidente Alexandre Cavalcanti envolveu-se em uma polêmica com o presidente do Remo, Fábio Bentes, depois que o time paraense contratou nada menos que seis profissionais dos paraibanos, entre eles o próprio técnico Gerson Gusmão.

Dois meses após aportar em Belém, Fernandinho comemora o bom desempenho no ataque remista e credencia sua melhora constante ao apoio dos companheiros, o mesmo que tem sido destinado ao novo capitão. "Os primeiros meses aqui eu tive dificuldades, mas estou me adaptando melhor. Assim vamos apoiar o professor", finaliza.