Botafogo-PB não envia documentação e Gerson Gusmão ainda não pode estrear pelo Remo

O novo técnico do Remo, o gaúcho Gerson Gusmão, não foi regularizado a tempo no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ainda não vai poder estrear pelo Leão Azul. Na próxima partida da equipe azulina contra o Figueirense-SC, a equipe será comandada pelo auxiliar técnico de Gerson, Diego Albrecht.

De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Remo, para publicar o nome do treinador o BID, o Leão Azul precisa receber uma série de documentos do Botafogo-PB, antiga equipe de Gerson. Na Paraíba, a quinta-feira (23) e a sexta-feira (24) foram feriados estaduais devido às festividades juninas. Segundo o Belo, o expediente reduzido no clube e o fechamento de alguns órgãos teriam atrasado o envio da documentação necessária.

Vale ressaltar que a chegada do treinador ao Baenão ocorreu em meio a uma troca de farpas entre as diretorias de Remo e Botafogo-PB. O presidente do clube paraibano chegou a chamar o Leão Azul de "filial do Norte", enquanto o mandatário azulino, Fábio Bentes, disse que "times grandes tiram profissionais de times menores".

A partida entre Remo e Figueirense-SC ocorre na segunda-feira (27), às 20h, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Vindo de duas derrotas seguidas na Terceirona, o Remo precisa vencer para voltar ao G-8 do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.