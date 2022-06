Curiosidade: novo técnico do Remo esteve presente em dois acessos do Leão Azul; saiba mais

O novo técnico do Remo, Gerson Gusmão, de 47 anos, foi apresentado no Baenão nesta quinta-feira (23), ao lado do presidente azulino Fábio Bentes. Gusmão chega para substituir Paulo Bonamigo, demitido no último domingo (19). O novo comandante remista esteve presente em dois acessos azulinos como adversário e agora busca um novo acesso, dessa vez do lado azul marinho da força.

Asists como foi o primeiro treino de Gerson Gusmão no Remo

VEJA MAIS

O presidente Fábio Bentes fez as honras ao novo técnico e relembrou das passagens dele como adversário, em dois momentos marcantes da história azulina. O título da Série C e consequentemente o acesso à Série B na temporada 2005, contra o Novo Hamburgo-RS, no Rio Grande do Sul (RS), além do acesso à Série C em 2015, em Belém, no Mangueirão, diante do Operário-PR. Nas duas decisões Gusmão era adversário azulino.

“Para quem não sabe, uma curiosidade sobre o Gerson Gusmão. Ele esteve presente em dois acessos nossos, o primeiro dentro de campo, como jogador do Novo Hamburgo-RS, em 2005. E depois como auxiliar técnico do Itamar Shulle, contra o Operário-PR em 2015 e depois assumiu o time. Então que Deus abençoe e que ele esteja presente no nossos terceiro acesso esse ano”, disse, Fábio Bentes.

Gusmão teve um trabalho consolidado no Operário-PR, quando permaneceu no Fantasma por cinco temporadas, levando o clube paranaense à Série B e conquistando dois títulos brasileiros, o primeiro da Série D em 2017 e o segundo da Série C, no ano seguinte.