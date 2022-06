Remo: Bentes revela chegada de jogadores, cita negociação com técnico e rebate presidente do Belo

O presidente do Remo, Fábio Bentes, conversou com a equipe de O Liberal sobre a chegada do novo técnico, Gerson Gusmão. O mandatário azulino falou da procura pelo treinador, afirmou que Gusmão assumiu a multa rescisória com o seu ex-clube e rebateu as críticas da feitas pelo presidente do Botafogo-PB. Bentes confirmou também que mais jogadores chegarão ao Baenão, principalmente para o setor defensivo.

Fábio Bentes informou que o nome de Gerson Gusmão foi estratégico, que é um técnico com trabalhos consolidados e que possui informações importantes de adversários em que o Remo ainda vai enfrentar na Série C, incluindo seu ex-clube, o Botafogo-PB.

“Quando decidimos trocar o professor Bonamigo, fomos atrás de profissionais que estivessem atualizado com a competição, estamos na metade dela e queríamos encontrar técnico que estivessem acompanhando, estudando adversários e surgiu o nome do Gerson Gusmão, que é um profissional que conhecemos já um tempo, ficou cinco anos no Operário-PR, tirou o clube da Série D e deixou consolidado na Série B, foi bicampeão brasileiro e fez um bom trabalho ao Botafogo-PB e vinha fazendo novamente este ano, o procuramos e fez uma proposta”, disse.

Foi referendado

Boas referências de jogadores e profissionais do futebol pesaram na escolha por Gerson Gusmão, que chega para trabalhar pela primeira vez em um clube do Norte do país, em meio a uma crise de um clube que é cotado como um dos favoritos ao acesso.

“Havia uma cláusula rescisória lá [com o Botafogo-PB], ele assumiu a cláusula lá e topou imediatamente [fechar com o Remo]. Foi uma negociação rápida, assertiva, estou muito confiante. Alguns atletas que estão com a gente já trabalharam com ele, outros profissionais já trabalharam com ele e estamos bem confiantes do potencial. De todas as equipes que vamos jogar, apenas o Figueirense-SC ele ainda não jogou, já estudou, já montou estratégia e estamos otimistas com essa nova contratação”, comentou.

Novos reforços

O presidente azulino informou que mais jogadores devem chegar, que a diretoria já conversou com Gerson Gusmão e que ficou decidido por contratações para o sistema defensivo, bastante criticado pelos torcedores.

“Estamos de olho no mercado, na nossa avaliação precisamos reforçar o setor defensivo. O Gerson Gusmão está chegando e trocamos algumas ideias nesse sentido, ele vai avaliar o elenco, mas existe uma conversa nesse sentido. Acredito vão chegar alguns atletas para reforçar especialmente no setor defensivo. No setor ofensivo temos boas opções e estamos bem servidos, já no defensivo precisamos ter boas alternativas”, falou.

Rebateu presidente do Belo

Após o presidente do Botafogo-PB, Alexandre Cavalcanti, falar que o Remo é uma “filial do Norte” do clube da paraibano, sobre os recorrentes interesses do Leão Azul em atletas e membros da comissão técnica do Belo, Fábio Bentes tirou por menos e falou que esse tipo de situação é natural no futebol.

“O mercado do futebol ele permite esse tipo de situação, o time quer um atleta, um profissional da comissão técnica que está em outro clube, se faz uma proposta e se tiver possibilidade de sair, ele vai sair. É natural”, finalizou.

Saídas do Belo e chegadas ao Remo

Neste ano o Remo “tirou” do Botafogo-PB o analista de desempenho Lucas Câmara, o zagueiro Daniel Felipe e o meia Anderson Paraíba. Agora trouxe o técnico Gerson Gusmão, o auxiliar técnico Diego Albretch e o preparador físico Eduardo Maus.