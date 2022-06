Remo: Leandro Carvalho pode estrear antes da janela da Série B, mas precisa de autorização da CBF

Apesar de não ter sido oficialmente anunciado como novo reforço do Remo, o atacante Leandro Carvalho já está em Belém, onde treina com os demais atletas do Leão Azul, no Baenão. Apesar disso, o jogador ainda aguarda a solução de questões burocráticas que impedem a assinatura de contrato com a equipe azulina. De acordo com o diretor jurídico do clube, Pietro Alves Pimenta, a transferência depende de uma autorização especial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Esse entrave burocrático existe devido à janela de transferências dos clubes das Séries A e B do Brasileirão. Segundo uma determinação da CBF, todas as transferências envolvendo equipes das duas divisões devem ocorrer entre os dias 18 de julho e 15 de agosto. Como Leandro pertence ao Ceará, clube da Segundona, e viria ao Remo, time da Série C, por empréstimo, uma autorização especial da CBF deve ser expedida para que ele possa atuar pelo clube de Belém antes da abertura da janela.

O advogado explica que, caso a transferência fosse ocorrer entre dois clubes da Série B ou entre uma equipe da Segundona e outra da Série A, os prazos da janela deveriam ser seguidos. No entanto, como o acordo será entre um clube da Segunda Divisão e outro da Série C há uma possibilidade jurídica para que o atleta atue antes do período de transferências.

"O clube que está com a janela fechada não pode permanecer com o atleta vindo por empréstimo. Mas, caso ele vá 'repassar' esse jogador para outro clube de janela aberta, a CBF faz uma autorização especial para que o negócio aconteça logo", disse o advogado.

De acordo com Pietro, o Ceará ainda não liberou o atleta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF porque ainda aguarda a autorização da entidade. Assim que a transação for feita, o jogador deve assinar com o Remo. Por conta dos trâmites burocráticos, ainda não há previsão para a estreia de Leandro Carvalho com a camisa do Leão.

"O Ceará ainda não publicou nada no BID porque ainda falta a autorização da CBF. Já existiram casos semelhantes a esse na Série C deste ano e está tudo bem alinhado juridicamente", explicou.