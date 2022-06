Após jogar no Paysandu, fotos de Leandro Carvalho criança com a camisa do Remo viralizam; confira

A chegada de Leandro Carvalho para jogar no Remo, deixou muitos torcedores azulinos “ressabiados”. O jogador atuou pelo Paysandu e já provocou o Leão Azul, na conquista do Parazão de 2017, mas Carvalho chegou falando que veio de família remista e que era torcedor do Remo. Com poucas horas em Belém, algumas fotos foram publicadas, uma delas pela mãe do jogador e repostadas por ele, com a camisa do Leão Azul de Antônio Baena.

Em postagens feitas no stories do Instagram, Leandro Carvalho foi marcado por pessoas próximas em fotos em que aparece vestindo a camisa do Remo. Em uma das postagens, a pessoa cita o atacante e escreveu “Remista desde sempre”.

Em entrevista exclusiva a O Liberal, Leandro Carvalho afirma que vem realizar sonho da mãe e cita que também é torcedor do clube azulino.