Remo e Paysandu: após chegada de Leandro Carvalho ao Leão, relembre 15 jogadores que 'atravessaram'

Nesta semana o atacante paraense Leandro Carvalho, que foi revelado pelo Paysandu e que foi campeão vestindo a camisa bicolor, desembarcou no Aeroporto de Belém, dessa vez para vestir a camisa do Remo, maior rival do Paysandu. Nas redes sociais, muitos torcedores questionaram a ida do atleta para o Leão Azul, pela identificação que ele tinha com o Paysandu e com a torcida alviceleste. Mas essas “travessias” são tão comuns quanto parece e a equipe de O Liberal listou algumas; confira.

Dadinho

Jogou no Remo, é o maior artilheiro do clube azulino, mas em 1989 retornou a Belém para jogar no Paysandu, com chegada de helicóptero no Estádio da Curuzu. Em 1991 foi peça importante na conquista do título da Série B, marcando um dos gols do Papão na final.

Cacaio

Atuou no Paysandu em 1991, foi “o cara” do Papão na conquista da Série B de 1991, mas, após ter saído para o Guarani-SP, retornou a Belém para defender o Remo e foi campeão paraense em 1993.

Rogerinho Gameleira

O único bicampeão da Série B pelo Paysandu, Rogerinho Gameleira, eixou o clube bicolor em 1994, “atravessando” a Almirante Barroso e indo jogar no Remo, permanecendo até a temporada de 1998. Gameleira foi o autor do gol do título azulino em cima do Paysandu em 1997. Em 1999 retornou ao Papão onde ficou até 2003.

Agnaldo “Seu Boneco”

Extremamente identificado com o Remo, Agnaldo deixou o Leão após conquistar o pentacampeonato e vestiu azul celeste em 1998, quebrando a hegemonia azulina e levantando a taça pelo maior rival remista.

Belterra

O zagueiro Belterra iniciou a carreira no São Francisco de Santarém, jogou na Tuna e foi para o Remo em 1989. Em 1990 vestiu a camisa do Paysandu e retornou para o Remo, onde ganhou seis títulos estaduais, mas em 1998 deixou o Leão foi ser campeão com o Papão.

Mesquita

Jogador identificado com o Remo, atuou no Leão na década de 70 e 80, com 10 temporadas vestindo a camisa azulina, mas em 1982 e 1983 atuou pelo Paysandu, conquistando o título estadual de 82.

Alcino

O maior ídolo do Remo já vestiu azul celeste. O irreverente e polêmico centroavante defendeu o Leão por seis temporadas e deixou o clube para jogar no Grêmio-RS, passou também pela Portuguesa-SP e retornou em 1981, mas para atuar pelo Paysandu fazendo parte do time campeão estadual daquele ano.

Velber

O meia “Risadinha” estava “comendo a bola” no Baenão em 2001, era o destaque remista, mas salários atrasados, crise, promessas não cumpridas, fizeram Velber aceitar o convite do Paysandu, que foi parar em briga judicial. No Papão, Velber conquistou vários títulos e fez história, conquistando estadual, Copa Norte, Copa dos Campeões além de ter disputado a Libertadores. Em 2007 o jogador retornou ao Remo e em 2009 vestiu azul celeste. Na temporada 2010 atuou pelo Leão e 2016 encerrou a carreira no Paysandu conquistando o estadual e a Copa Verde.

Jóbson

Muito identificado com o Paysandu, capitão da equipe bicolor por anos, o meio-campista Jóbson ganhou tudo pelo Papão, estaduais, Copa Norte, Copa dos Campeões, mas em 2007 decidiu “atravessar” e foi para o Remo. Com a camisa do Leão foram duas temporadas e dois títulos estaduais.

Balão

Atacante rápido, arisco e que servia os companheiros. O atacante paraense Balão iniciou a carreira no Remo, atuou na década de 90 com a camisa azulina e conquistou estudal e o acesso para a Série A em 2000, na Copa João Havelange. O jogador deixou o Remo para jogar no Sport-PE, mas no retorno a Belém foi para o Paysandu. Coma camisa bicolor, conquistou vários títulos e permaneceu no clube até 2006.

Gian

O meio-campista Gian chegou ao Remo em 2003 já marcando gol no Re-Pa, conquistou o bicampeonato paraense com o Leão, o de 2004 com 100% de aproveitamento, com 14 jogos e 14 vitórias, além da artilharia com oito gols. Mas em 2005, Gian atuou pelo Paysandu, na Série A do Campeonato Brasileiro.

Luís Fernando

O lateral esquerdo jogou em Belém na temporada 2000 com a camisa do Remo. Pelo Leão, teve como técnico Paulo Bonamigo e conquistaram o acesso à Série A do Brasileirão. Em 2001 foi para o Fluminense-RS e no retorno a Belém, em 2002, decidiu vestir azul celeste, conquistando vários títulos, permanecendo no Papão até 2004.

Eduardo Ramos

O meia chegou a Belém como principal contratação do Paysandu para a temporada 2013. Foi campeão estadual com o Papão, mas no mesmo ano em 2013, Eduardo Ramos foi apresentado no Remo como o dono da “camisa 33”, número referente ao tabu do Remo diante do Paysandu, quando a equipe azulina ficou 33 partidas sem perder para o maior rival. Eduardo chegou ao Mangueirão de helicóptero e pelo Remo ganhou dois estaduais e conquistou dos acessos.

Edil

O ex-atacante Edil foi bem sucedido jogando no Remo e no Paysandu e ganhou apelidos nos dois clubes. No Leão, ficou conhecido como "Braddock", interpretando o soldado do filme estrelado por Chuck Norris. No Papão, foi "Higlander”. O ex-jogador ainda conquistou títulos no Remo e no Paysandu.

Jhonnatan

O volante Jhonnatan foi revelado no Remo no ano de 2012. Ele se destacou no clube e foi contratado pelo Paysandu em 2015, onde ficou até 2017. Após passagem por outros clubes, entre eles, o Náutico, o jogador retornou ao Paysandu em 2021.

Novos ciclos

Recentemente algumas “travessias” ocorreram como foi o caso do volante Anderson Uchôa, que estava no Paysandu desde 2019, atuou em 2020, fez o gol do título do Papão no Parazão em cima do Remo, mas que resolveu vestir azul marinho em 2021, conquistando os títulos da Copa Verde e do Parazão deste ano pelo Leão.

Outra travessia foi do goleiro Thiago Coelho. No Remo desde 2019, Thiago queria uma oportunidade de jogar, mas como Vinícius estava bem no gol azulino, quase não teve chance, porém, em 2021, o goleiro foi bem nas partidas em que substituiu Vinícius, durante a Série B e conquistou o carinho da torcida azulina. Ao final da temporada, Thiago resolveu ir para o Paysandu e é titular absoluto no gol alviceleste.