Bonamigo fala da demissão no Remo, cita jogadores, fala de protestos e afirma: 'acredito no acesso'

A queda de Bonamigo no Remo rendeu entre os torcedores, muito pela forma como foi veiculada, porém, Bentes afirmou ao O Liberal, que Bonamigo já sabia da decisão, informado pelo coordenador de futebol, João Galvão. A informação foi confirmada por Bonamigo, em entrevista à Rádio CBN Belém, nesta terça-feira (21). O ex-comandante azulino falou da forma de trabalho que tentou colocar no Remo, das lideranças do grupo e das conversas que teve com as organizadas do clube e afirmou que o Leão irá conquistar o acesso.

“Agradecer novamente a oportunidade de trabalhar no Remo, um carinho especial que tenho por esse clube, feliz que novamente deixei uma marca, pois sabemos que não é fácil trabalhar em um clube no ano seguinte a um descenso, a torcida fica mais impaciente, os recursos da agremiação não são os mesmos e nós sabíamos do desafio, da torcida exigente e de massa que é a do Remo e dentro do nosso planejamento, com o esforço de todos, era importante resgatar a hegemonia do futebol paraense, é o que eu levo daqui, mas saio triste, evidente, pelo momento atual do Remo dentro da competição”, disse.

VEJA MAIS

O técnico Bonamigo deu detalhes de como foi a sua demissão, que ocorreu dentro do vestiário, feita pelo coordenador de futebol, João Galvão e afirmou que o Leão irá subir para a Série B.

“Não. Fui comunicado pelo comunicado pelo coordenador técnico depois do jogo, até pelo próprio cenário e ambiente, já sabia que tinha uma atmosfera negativa pela minha permanência. Não tenho que reclamar de ninguém. Em relação à saída é normal, a pressão foi muito grande em cima do treinador, do presidente. A gente sabe do trabalho de todos, minha, do presidente em fazer um time vencedor, que vai subir, tenho certeza que isso vai acontecer”, comentou.

Jogo contra o Cruzeiro

Para Bonamigo, a eliminação do Remo na Copa do Brasil, para o Cruzeiro, foi um divisor de águas no grupo. O técnico achou injustas as cobranças em cima do time e comissão e afirmou que a situação do Remo oscilar na competição.

“O que me entristece é um fator que gera uma instabilidade na equipe, foi a cobrança que a equipe, principalmente nós da comissão técnica e eu principalmente fui cobrado, a forma como fomos eliminados pelo Cruzeiro na Copa do Brasil. Isso possui influência direta dentro dessa oscilação que o time tem em alguns momentos, joga bem, cai um pouco jogando fora, perde um pouco a personalidade, mas o que a gente foi cobrado aqui depois do jogo contra o Cruzeiro, no meu ponto de vista, de uma forma injusta. Fizemos dois jogos contra o Cruzeiro com muita dignidade, vencemos o Cruzeiro de hoje, que não é a equipe do ano passado. Hoje, para mim, o Cruzeiro ao lado do Palmeiras, são os dois clubes que estão jogando o melhor futebol dentro do cenário nacional, independente de estar na Série B, é uma equipe muito bem organizada. Fomos eliminados nos pênaltis, fizemos uma disputa leal, equilibrada e chegamos a Belém fomos absurdamente criticado isso gerou uma instabilidade dentro do nosso ambiente. Esse é um dos motivos da minha saída", falou.

VEJA MAIS

Saída esperada

Bonamigo deixou um recado aos críticos de seu trabalho frente ao Remo, citou as conquistas que possui nas passagens pelo clube e afirma que está feliz pela história construída no clube ao longo das temproadas.

"Culminou com o último jogo, que foi atípico. Temos maturidade e experiência que se tem uma decisão, um fato novo, para gerar um ambiente diferente e temos que pensar também no clube, sempre pensei com muito carinho no Remo. Saio feliz, mais uma conquista, uma marca que queira ou não os mais críticos meus aí (Belém), terão que ficar engolindo esse título paraense com dois acessos na história, que não pode ser apagada”, desabafou.

Clima pesado

Na derrota para o Ypiranga-RS, em Erechim (RS), Bonamigo chegou com os jogadores de confiança, os chamados "líderes do grupo", para uma conversa. Ele questionou se a equipe ainda estava com ele e citou que já havia conversado quatro vezes com as torcidas organizadas do Remo, e que por isso se recusou a participar da última conversa, durante um protesto no Baenão.

“Existem momentos que eu gosto de trabalhar em cima da lealdade. Até falei após o jogo que perdemos contra o Ypiranga-RS e falei com alguns líderes do meu time, que tem momentos que eu gosto de trabalhar com a lealdade, que se o grupo não tivesse mais comigo e falei com os líderes Vinícius, Brenner, Marlon, Uchôa que estão a mais tempo comigo, se sentem que existe possibilidade de troca, temos que pensar no clube e não é na comissão técnica, sou o primeiro a dispor do cargo e o que eu ouvi dos atletas e que eles iriam dar a vida, que era esse o sentimento, fomos cobrados pela torcida no sábado também. Falei que não iria conversar com as torcidas, falei que não iria conversar com a torcida, que eu já tinha conversado quatro vezes com as organizadas, que não tinha mais argumento para falar, que era vencer, colocar o time para jogar bem”, contou.

A união

O ex-técnico do Leão falou do ambiente em que o grupo proporciona, falou sobre a chegada de um novo técnico e qual o cenário irá encontrar, além de reafirmar que o Remo vai classificar e estará um time pronto para subir na à Série B,

“Quando tem esse ambiente interno unido como está nesse momento, o Remo vai continuar unido, independente da minha permanência ou não. É por isso que eu acredito no acesso, independente do treinador que venha, ele vai encontrar um ambiente propício, não vai precisar de muito trabalho, o time está jogando bem e está precisando regular o jogo fora de casa, saber sofrer um pouco mais, uma organização defensiva mais forte e passando nisso vai obter mais resultados e vai chegar um momento que não terá terra arrasada, o grupo tem personalidade, tá fechado, maduro e pronto, principalmente para a segunda fase que é a fase decisiva, onde a maturidade será muito importante”, falou.

Acordo no "fio do bigode"

Bonamigo afirmou que o Remo não lhe deve nada, que existe um acordo dele com o clube e que tudo está sendo resolvido, além de exaltar a administração de Fábio Bentes à frente do clube azulino.

“Vamos fazer o acordo normal. É muito ‘no fio do bigode’, no Remo sempre trabalhei, não tem contrato, não tem uma multa absurda. É tudo dentro do que foi combinado, devemos fazer hoje o acordo final, o Remo não deve ninguém. Tem que exaltar membros dessa diretoria que são extremamente competentes, dedicados que sempre quer o Remo ganhando, jogando um futebol ofensivo e é preciso ter sempre uma direção por trás para dar suporte nesse trabalho", finalizou.