Série C: próximo adversário do Remo tem desfalque na defesa para jogo desta segunda-feira

O próximo desafio do Clube do Remo pela Série C será na próxima segunda-feira, no estádio Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. A partida contra o Figueirense pode colocar os azulinos de volta na rota de classificação à próxima fase e tirá-los da atual nona posição, com 16 pontos.

Para o confronto, o adversário terá algumas ausências e retornos. O técnico Junior Rocha poderá contar com a volta do meia Jhon Cley, bem como o atacante Andrew, vetado na última semana pelo departamento médico, e os laterais Muriel e Zé Mario. Já o zagueiro Luís Fernando, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, cumpre suspensão automática.

A equipe catarinense voltou aos treinos nesta terça-feira, após o empate em 1 a 1 contra o Manaus, em partida disputada na Arena da Amazônia. Assim, o time alcançou a quinta posição na tabela, com 18 pontos, aumentando a sequência invicta para sete jogos. Os dois times se enfrentam a partir das 20 horas.