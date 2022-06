Volante do Remo, Anderson Uchôa fala sobre a crise no Leão: 'Estou há dois dias sem dormir'

Derrota de virada em casa, troca de treinador, saída do G8 da Série C. A semana do Remo começou de maneira complicada. Porém, a equipe já trabalha para se recuperar do trauma. Isso porque na segunda-feira (27), às 20h, no Orlando Scarpelli, o Leão tem um confronto direto contra o Figueirense.

O volante Anderson Uchôa comentou sobre como é chegar para um duelo importante em meio ao vendaval no Baenão: "É um momento muito ruim. Particularmente estou há dois dias sem dormir, pensando no jogo ainda [a derrota para o Altos], refletindo. Só que não adianta ficar lamentando, reclamando. É fazer uma boa semana para conseguir a vitória em Florianópolis", afirmou.

Além da derrota azulina, Uchôa também lamentou a demissão do agora técnico ex-Remo Paulo Bonamigo, que foi substituído por Gerson Gusmão, que estava no Botafogo-PB. O volante azulino aproveitou para desejar sucesso para Bonamigo nos próximos trabalhos:

"Eu fiquei muito chateado, a gente sabe que futebol é isso. É bem dinâmico. Falo que fiquei chateado porque é um cara que gosto muito, tenho respeito e um carinho enorme. O que posso desejar boa sorte na caminhada dele", concluiu.

A partida entre Figueirense e Remo, que ocorre pela 12ª rodada da Terceirona do Brasileirão, tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.