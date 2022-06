Agora é oficial! Remo confirma a contratação do técnico Gerson Gusmão, ex-Botafogo-PB

Após a demissão de Paulo Bonamigo, o Remo confirmou a contratação do técnico Gerson Gusmão. O comandante estava no Botafogo-PB, onde deixou o clube na quarta posição da Série C do Brasileirão, e assume o Leão pelo restante da Terceirona. Esta é a primeira experiência de Gerson no futebol paraense.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Em entrevista à assessoria de imprensa do Remo, o treinador disse que está feliz em ter a oportunidade de treinar um grande clube do Brasil. Gerson deve chegar a Belém com a comissão técnica nesta quarta-feira (22) e já deve comandar o primeiro treino com os jogadores.

"Quero dizer que estou muito feliz em aceitar o convite para comandar um gigante do futebol brasileiro, que eu sempre acompanhei e sempre tive o pensamento de um dia poder trabalhar. Uma torcida gigante e que sempre fez a diferença. Chego com uma expectativa muito grande de poder logo iniciar os trabalhos e colocar aquilo que penso para dar a minha contribuição junto com todos para buscar esse grande objetivo que é voltar à Série B", disse.

Gerson Gusmão, de 47 anos, estava no Botafogo-PB desde 2019, onde acumulou 69 jogos e 30 vitórias à frente da equipe paraibana. Como informado, segundo a imprensa local, a proposta financeira oferecida a Gerson pelo Remo é superior ao que o técnico ganhava no Belo.

VEJA MAIS

A equipe de esportes de O Liberal apurou junto a uma fonte ligada ao Remo que para trazer o técnico ao Baenão, o Leão precisaria desembolsar uma multa rescisória. Por essa razão, a prioridade do clube era encontrar técnicos desempregados, mas o desempenho positivo de Gerson pelo Botafogo-PB fez o clube decidir por ele.

O novo técnico do Remo chega tendo como primeira missão sacramentar a classificação azulina. O Leão ainda não se firmou de vez no G8 da Série C e, neste momento, seria o último clube classificado para o quadrangular de acesso à Segundona. No entanto, o principal objetivo é o acesso.

Ficha técnica

Nome: Gerson Gusmão

Função: treinador

Naturalidade: Novo Hamburgo (RS)

Idade: 47 anos

Clubes em que treinou: Novo Hamburgo, Operário-PR e Botafogo-PB