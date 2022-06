Com mais um na lista de reforços do Remo, perfil oficial do Botafogo-PB provoca Leão Azul

Após mais uma polêmica envolvendo Remo e Botafogo-PB, o clube nordestino resolveu tirar onda com o Remo nas redes sociais. Depois do Leão ter negociado com dois jogadores, um analista de desempenho, e fazer proposta ao técnico Gerson Gusmão, o perfil oficial do Belo cutucou o Remo com um vídeo do personagem Mr Bean.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Em uma publicação no Twitter, o Botafogo utilizou o vídeo publicado pela página Futebol Zueiro, onde o personagem Mr Bean (com o escudo do Remo) aparece “colando” em um teste de uma outra pessoa (que está com o escudo do Botafogo-PB).

Em entrevista ao O Liberal, na noite de ontem, o presidente do Botafogo, Alexandre Cavalcanti, falou sobre essa situação entre Remo Belo e provocou a direção azulina.

“O pessoal do Remo precisa da camisa do Botafogo para jogar, eles gostam da nossa camisa”, disse.