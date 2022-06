Presidente do Botafogo-PB 'cutuca' o Remo em possível interesse em técnico Gerson Gusmão; confira

Atrás de técnico para o lugar de Paulo Bonamigo, demitido após a derrota para o Altos, a diretoria do Remo corre contra o tempo para anunciar o novo comandante, mas um possível interesse no treinador Gerson Gusmão, do Botafogo-PB, fez o presidente do clube paraíbano, Alexandre Cavalcanti, provocar o Remo.

O Leão Azul não confirmou oficialmente o interesse pelo técnico Gerson Gusmão, de 47 anos, que está na sua segunda temporada no Belo, porém, a notícia já chegou ao presidente do clube da estrela vermelha, que afirmou não ter conhecimento sobre algo formal do Remo e “cutucou” o Leão.

“O pessoal do Remo precisa da camisa do Botafogo para jogar, eles gostam da nossa camisa. Saí da sala do Gusmão e ele não me informou nada. Ele possui contrato até o fim do Brasileiro, fizemos um reajuste no início do ano e ele possui uma multa rescisória” disse Alexandre Cavalcanti.

Em 2022

Nesta temporada o Remo contratou dois jogadores que estavam no Botafogo-PB, primeiro foi o zagueiro Daniel Felipe e posteriormente o meia Anderson Paraíba. Atualmente o Belo é o quarto colocado com 20 pontos e os clubes ainda se enfrentarão na 16ª rodada, no dia 24 de julho, no Estádio Almeidão, na Paraíba (PB).