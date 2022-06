Remo encaminha acerto com Gerson Gusmão, técnico do Botafogo-PB, rival na Série C, diz jornalista

O Remo está próximo de um acerto com o técnico do Botafogo-PB, Gerson Gusmão. A informação foi confirmada pelo jornalista Fábio Hermano, da rádio CBN, da Paraíba.

De acordo com o jornalista, o acerto entre o treinador e o clube paraense está bem encaminhado. Ainda segundo a apuração, a proposta financeira oferecida ao técnico é bem superior a que ele possui no Botafogo-PB.

De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Remo, para trazer o técnico ao Baenão o Leão precisaria desembolsar uma multa rescisória. Inicialmente, por conta disso, o nome do treinador não era o favorito pela diretoria, que buscava encontrar técnicos desempregados.

No entanto, o bom desempenho de Gerson nos últimos anos e a campanha animadora do Belo na Série C parecem ter convencido os mandatários azulinos. O nome do treinador será discutivo pelos dirigentes do Leão nas próximas horas. Após a reunião, o nome de um novo treinador deve ser decidido.

Gerson Gusmão tem 46 anos anos e comandou apenas três times na carreira: Novo Hamburgo, Operário-PR e o Botafogo-PB. A melhor fase do treinador, inclusive, ocorreu no Fantasma, quando conquistou os títulos da Série C e da Série D do Brasileirão, em 2018 e 2017, respectivamente.

Na equipe de Ponta Grossa, Gerson ficou quatro anos e seis meses, um recorde para o futebol brasileiro. A passagem pelo Paraná terminou em 2020, quando a equipe acumulou sequências negativas pelo Brasileirão da Série B.

Em 2021, Gerson assumiu o Botafogo-PB e também colecionou bons resultados. Com um elenco escasso e sem lastro para contratações, ele levou o Belo até o quadrangular de acesso da Série C na temporada passada. Em 2022, ele chegou às quartas da Copa do Nordeste e está em quarto lugar na Terceirona.