Remo: prioridade da diretoria é contratar técnicos desempregados, afirma fonte

O Remo ainda discute com a diretoria possíveis nome para assumir a equipe no restante da temporada. Apesar disso, uma coisa parece certa no clube: o próximo treinador deve estar desempregado. A informação foi confirmada pelo Núcleo de Esportes de O Liberal com uma fonte ligada ao Leão Azul.

De acordo com a fonte, treinadores empregados possuem multa rescisória. O valor adicional que será pago na transferência seria um impeditivo para fechar o negócio. A fonte ainda afirmou que o nome do novo treinador deve ser divulgado nas próximas horas.

A demissão do técnico Paulo Bonamigo ocorreu neste domingo (19), depois da derrota pra o Altos-PI por 2 a 1 pela 11ª rodada da Série C. Nesta temporada, o treinador comandou o Remo em 27 partidas. A equipe azulina acumulou neste período 14 vitótrias, sete empates e oito derrotas, o que representa um aproveitamento de 56%.