Torcida do Remo questiona Fábio Bentes sobre a forma da demissão de Bonamigo: 'falta de respeito'

A demissão do técnico Paulo Bonamigo durante uma entrevista do presidente do Remo, Fábio Bentes, à uma rádio de Belém, não repercutiu muito bem na torcida azulina. Vários torcedores não gostaram da forma como o anúncio foi feito e muitos chamaram a situação de “falta de respeito” e até mesmo “amadorismo”.

A torcida já esperava a queda de Paulo Bonamigo e parte dela cobrava a mudança no comando azulino, mas não gostaram da forma como ocorreu. No Twitter, vários reclamaram da situação e citaram o presidente Fábio Bentes.

Confira alguns comentários

“Minhas críticas ao Fábio Bentes e sua diretoria sempre foram ponderadas. Nunca joguei a responsabilidade total de um rebaixamento nas costas deles como muitos fizeram. Mas hoje não dá, tem que xingar. Simplesmente não dá para comunicar a demissão do Bonamigo do jeito que foi” – Walter Júnior

“O Fábio Bentes errou em comunicar a saída do Bonamigo sem comunicar ao mesmo. Ele falou enquanto torcedor, o que é inadmissível num ambiente profissional que tem que ter o esporte” – Alexandre Carvalho

“O Fábio Bentes só mostrou o quanto ele tá perdido no comando do futebol do clube. Demora a reforçar o elenco, some e não dá satisfação quando o bicho pega, demora a trocar de treinador e quando dá as cara para dar satisfação é desse jeito, desrespeitando o profissional Bonamigo”

“Fábio Bentes demitiu o Bonamigo pela rádio, antes de falar para o cara. Isso é de uma molecagem sem tamanho. Isso não é postura de presidente de clube que quer subir. Osso é postura de gente frouxa. Bona deveria sair? Sim. Mas não dessa maneira” Alexandre Santos

“Independente do trabalho ser ruim, demitir qualquer pessoa dessa forma, no microfone de uma rádio local, é falta de respeito e de profissionalismo. Absurdo!”

“A vida retorna tudo aquilo que você faz. Fábio foi menino ao demitir o Bonamigo dessa forma” – Arnaldo Ampuero

“Após o pandemônio de ontem, fica mais feia a atitude do Bentes. Depois de três anos e 71 jogo entre idas e vindas, por mal que fosse, Bonamigo não merecia sair dessa forma. Ele teve respeito com o clube em entregar o time na Série Be recebeu de volta um pé na bunda colossal” – João Wanderley

“Muito absurdo e falta de respeito com a história do Bonamigo no Clube do Remo. BNão pe a demissão, pois é processo natural de qualquer empresa, mas a forma foi a pior possível” – Daniel Siqueira.

Remo

A equipe de O Liberal procurou o Remo à respeito da situação, que informou através da assessoria que o presidente Fábio Bentes não irá se pronunciar sobre o assunto.