Após críticas, presidente do Remo se pronuncia sobre a forma da demissão de Paulo Bonamigo

Como informado pela equipe de O Liberal, a forma como o presidente do Remo, Fábio Bentes, anunciou a demissão do então técnico do Leão, Paulo Bonamigo, foi alvo de críticas. A reportagem entrou em contato com o clube e obteve uma resposta de Bentes, que contou que Bonamigo já sabia da saída antes mesmo da partida:

"O coordenador de futebol João Galvão já havia comunicado o técnico Paulo Bonamigo sobre a saída do comando", disse Bentes.

Com os resultados recentes abaixo do esperado, a torcida do Remo já cobrava a queda de Paulo Bonamigo. No entanto, nas redes sociais, torcedores criticaram o anuncio de Fábio Bentes à uma rádio de Belém, logo após o jogo.

Novo técnico

Enquanto a polêmica continua, o Remo segue em busca do novo técnico. Como informado por O Liberal, Gerson Gusmão é o favorito para assumir o comando do Leão. O comandante confirmou à reportagem o contato azulino, mas garantiu que 'não tem nada assinado'.