Gerson Gusmão avança negociação para ser o técnico do Remo, mas frisa: 'Ainda não tem nada assinado'

Como antecipado pela equipe de O Liberal, o técnico Gerson Gusmão, do Botafogo-PB, é um dos alvos do Remo. A reportagem conversou de forma exclusiva com o comandante, que confirmou o interesse do Leão, mas garantiu que ainda não há nada fechado e que ainda vai conversar com o Belo.

"Não (tem assinado), não tem nada confirmado ainda. Existe um contato do clube com os meus representantes. Há um interesse, mas por enquanto sou técnico do Botafogo-PB", afirmou Gerson.

Questionado sobre o que conhece do Remo, Gerson Gusmão garantiu que não é estranho ao elenco azulino que disputa a Série C. Inclusive, segundo o comandante, ele já trabalhou com alguns jogadores.

"Como técnico, a gente analisa todos os clubes da Série C, o Remo não é diferente. Conheço bem o elenco, vários atletas já trabalharam comigo, assim como tenho conhecimento de todas as equipes da competição", concluiu Gerson.

Encaminhado

Segundo uma fonte interna do Botafogo-PB, é uma questão de tempo para que Gerson Gusmão deixe o Belo e acerte com o Remo. A informação repassada à reportagem é que a proposta financeira feita pelo Leão foi capaz de atrair o comandante, que deve treinar o clube até o fim da Série C.