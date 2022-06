Botafogo-PB anuncia a saída de Gerson Gusmão, alvo do Remo; negócio está nas 'tratativas finais'

O Botafogo-PB oficializou a saída do técnico Gerson Gusmão. Principal alvo do Remo, o comandante tem negociações avançadas com o Leão, mas não confirma que já fechou com o clube azulino.

Após vários veículos apontarem como fechado o negócio entre Remo e o técnico Gerson Gusmão, a equipe de O Liberal entrou em contato novamente com o treinador. Gerson, agora ex-Botafogo-PB, adversário do Leão na Série C, desmentiu que o acordo esteja fechado: "Não tem nada fechado", disse Gerson. O técnico, que apontou que o negócio está "nas trativas finais".

Gerson Gusmão, de 47 anos, estava no Botafogo-PB desde 2021, onde acumulou 69 jogos e 30 vitórias à frente da equipe paraíbana. Como informado, segundo a imprensa local, a proposta financeira oferecida a Gerson pelo Remo é superior ao que o técnico ganhava no Belo.