Remo deixa o G8 da Série C do Brasileirão após empate entre Ypiranga e ABC

A derrota de virada para o Altos, em pleno Estádio do Baenão, continua tendo consequências para o Remo. Após o empate sem gols entre Ypiranga-RS e ABC, na noite desta segunda-feira (20), no Estádio Colosso da Lagoa, o Leão Azul caiu mais uma posição na tabela e deixou o G8 da Série C do Brasileirão.

Com o resultado, o Remo agora é o nono colocado, na tabela da Terceirona, com 16 pontos. Em 11 rodadas, a equipe acumula cinco vitórias, um empate e cinco derrotas. Um ponto separa o Leão do último clube no G8 do torneio, o Manaus, que tem 17 pontos.

O Remo, que demitiu o técnico Paulo Bonamigo após o tropeço contra o Altos, tem a chance de recuperar um lugar na zona de classificação para o quadrangular de acesso já na próxima rodada. Na segunda-feira (27), às 20h, no Estádio Orlando Scarpelli, o Leão visita o Figueirense, em partida válida pela 12ª rodada.

Acompanhe Figueirense x Remo ao vivo e lance a lance pelo portal OLiberal.com.