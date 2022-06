Presidente do Botafogo-PB chama Remo de 'filial' e 'antiético', após saída de técnico Gerson Gusmão

A saída do técnico Gerson Gusmão, do Botafogo-PB, após investidas do Remo, rendeu no clube paraibano. A equipe alvinegra promoveu uma entrevista coletiva nesta terça-feira (21), em que o presidente do clube, Alexandre Cavalcanti, chamou o Remo de “filial”, após buscar reforços pela quarta vez no Belo.

Alexandre Cavalcanti não poupou críticas ao Remo e afirmou que o clube paraense tratou das negociações com jogadores e com membros da comissão técnica do Belo de forma desrespeitosa.

“A nossa filial no Norte, ao meu ver, tratou de maneira antiética essas contratações, mas eu vi hoje uma crônica, do professor Raimundo Nóbrega, que de fato, me tocou e me acalmou. O Remo vai poder levar nosso Camisa 10, o meio-campo, o goleiro e comissão técnica, mas nunca vai levar o amor que a torcida tem pelo Botafogo-PB, isso é insuperável, o trabalho e o amor que temos pelo Botafogo nenhum clube vai conseguir tomar, o resto são águas passadas”, disse.