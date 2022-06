Remo tem dois suspensos para jogo contra o Figueirense e outros três podem ficar de fora do Re-Pa

O Remo terá o desfalque de dois jogadores titulares para a partida contra o Figueirense, válida pela 12ª rodada da Série C do Brasileirão. Com três cartões amarelos recebidos no torneio, o atacante Brenner e o lateral-esquerdo Leonan estão suspensos do confronto em Santa Catarina.

Ambos os atletas foram advertidos na rodada passada da Terceirona, quando o Remo perdeu por 2 a 1 para o Altos-PI. Leonan tomou amarelo durante o jogo, aos 31 minutos do segundo tempo, após uma falta. Já Brenner foi punido no banco de reservas, quando discutiu com membros da comissão técnica.

No caso do camisa 9 do Leão, a suspensão veio em boa hora. Após ficar de fora da partida contra o Figueirense, o atacante estará livre para jogar o Re-Pa, válido pela 13ª rodada, marcado para o dia 3 de julho.

Já Leonan vai cumprir suspensão pela segunda vez na temporada. A primeira ocasião ocorreu quando o jogador recebeu o terceiro amarelo na partida contra o Ypiranga-RS, na sétima rodada do torneio.

Pendurados

Os desfalques por suspensão são poucos. Apesar disso, o Leão Azul tem mais três "pendurados" para o jogo contra o Figueirense. Eles são: Daniel Felipe, Erick Flores e Bruno Alves. Caso algum desses jogadores seja advertido em Santa Catarina, ficará de fora do Re-Pa.

Daniel Felipe, inclusive, já esteve de fora da partida contra o Altos-PI por suspensão. O jogador recebeu um cartão vermelho na rodada anterior, contra o Volta Redonda-RJ, fora de casa. Apesar do cartão, o zagueiro tinha acumulado dois amarelos em partidas anteriores.

Além dele, Bruno Alves e Erick Flores estão com dois amarelos e podem ser suspensos caso recebam mais uma advertência. Na última partida, apenas o meia foi titular, enquanto o atacante ficou de fora por problemas físicos.

Remo e Figueirense se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 20h, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.