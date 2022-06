Conheça o elenco do Figueirense, próximo adversário do Remo na Série C do Brasileirão

O Remo terá pela frente mais um desafio em busca da reabilitação na Série C. Na próxima segunda-feira (27), a equipe azulina viaja até Santa Catarina para encarar o Figueirense, pela 11ª rodada do torneio, eu uma partida recheada de reencontros e peculiaridades.

Ao todo, o Figueira tem três jogadores com passagem pelo futebol do Pará nos últimos anos: Léo Artur, Mário Henrique e Gustavo Ramos. Os atletas, em anos diferentes, atuaram pelos três grandes do estado: Remo, Paysandu e Tuna.

Do trio, quem teve a passagem mais marcante foi o atacante Gustavo Ramos. Em 2019, o atacante foi titular da equipe azulina, que foi campeã paraense e disputou a Série C daquele ano. Com a camisa do Leão Azul, o jogador disputou 35 jogos e marcou 5 gols.

Os outros dois jogadores, ao contrário de Gustavo, tiveram passagens mais discretas pelo Pará. Mário Henrique defendeu a Tuna em 2013 e 2014, na disputa do estadual. Já Léo Artur jogou no Paysandu em 2015, quando foi treinado por Dado Cavalcanti. Naquele ano, o atleta atuou em seis partidas e marcou apenas um gol.

Carrasco de paraenses

Zagueiro Luís Fernando, quando atuava pelo Manaus (João Normando)

O zagueiro Luis Fernando, titular do Figueirense na temporada, nunca atuou por times do futebol do Pará, mas ficará marcado de uma forma negativa pelas torcidas de Remo e Paysandu. Quando defendia o Manaus, o atleta já marcou contra azulinos e bicolores - uma vez cada.

Os dois gols ocorreram em 2020. Contra o Papão, o jogador marcou para o Gavião do Norte em partida válida pela Série C, que terminou 1 a 1. Já contra o Leão, o jogador balançou as redes na goleada de 6 a 2 sofrida pela equipe do Amazonas na semifinal da Copa Verde.

Goleiro artilheiro

Goleiro Wilson, quando defendia o Coritiba ()

Um dos destaques da equipe do Figueirense é o experiente goleiro Wilson, de 38 anos. O jogador, que chegou à equipe de Santa Catarina nesta temporada, é muito conhecido pelos vários anos em que defendeu o Coritiba. Apesar disso, o arqueiro também é famoso por outro detalhe: marcar gols.

Em toda a carreira, Wilson já marcou 14 gols, todos em cobranças e falta ou pênalti. Neste ano, inclusive, o goleiro tem vivido um dos anos mais artilheiros da carreira. Já foram três marcados pelo Figueirense.